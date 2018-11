Le wifi de Hop! décollera en janvier

Hop! a donné des détails sur l' offre wifi , annoncée la semaine dernière à Lyon. La connexion internet sera déployée progressivement à bord de sa flotte d’Airbus en 2019. Un pictogramme wifi sera notifié sur le siège avant de chaque passager pour leur notifier la disponibilité du service.Grâce à cette connexion, la compagnie proposera aussi un accès gratuit à SKYdeals. Cette plate-forme de vente, lancée en 2017 , sera disponible gratuitement sur PC, tablettes ou mobiles, à partir de janvier 2019 et sur les lignes de la Navette reliant Paris-Orly à Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.Les voyageurs d'affaires pourront alors faire du shopping pendant le vol. Ils auront accès à un catalogue de services personnalisés selon leur destination (activités, divertissements, hôtels, transferts aéroport), ainsi qu’à une sélection de produits (cosmétiques, mode, bijoux, décoration, culture) à des tarifs préférentiels, jusqu’à 50% de réduction.Les commandes passées à bord sont livrées à domicile ou sous forme de e-coupons pour les services. De plus, un service de "Click & Collect" sera disponible en boutiques aéroport ou dans des casiers situés dans les salles de livraison des bagages à partir de 2019.La plate-forme proposera également prochainement pendant le vol des ventes aux enchères, ventes groupées et ventes flash.