Les 6 tendances à surveiller en 2019, selon BCD Travel

"les fournisseurs vont être de plus en plus nombreux à expérimenter la robotique. Interagir avec un robot physique finira donc par devenir la norme. En 2019, le voyageur d’affaires risque fort de croiser le chemin d’un robot à l’aéroport, lequel lui proposera de l’aider à stationner sa voiture, repérer sa porte d’embarquement ou trouver un restaurant. Les applications de l’intelligence artificielle et de l’IoT joueront un rôle important, par exemple, dans la gestion du trafic routier. Des feux de signalisation «réactifs» s’adapteront au volume de véhicules en temps réel. Résultat ? Moins d’embouteillages, moins de pollution et moins de frustration pour les voyageurs d’affaires"

"Les fournisseurs réuniront un nombre croissant de données utiles sur, par exemple, les préférences du voyageur en matière de marques, son comportement de réservation ou ses habitudes de voyage. Ils combineront ces données avec la politique voyage de l’entreprise afin d’influencer les décisions relatives aux dépenses pendant le déplacement, et améliorer le service".

Pour BCD Travel, pas de doute. 2019 - en plus d'être l'année du cochon pour l'astrologie chinoise - sera l'année du voyageur d'affaires. Six tendances prendront de l'importance et apporteront de la valeur ajoutée à l’expérience du voyageur au cours des mois à venir.Depuis plusieurs années, le secteur du Business Travel voit dans l'Intelligence artificielle une clé pour améliorer l'expérience des voyageurs d'affaires. Sa présence dans le quotidien des professionnels en déplacement est d'ailleurs de plus en plus importante. On peut par exemple citer les chatbots chargés du site internet de le compagnie aérienne ou l’assistant à commande vocale qui répond aux demandes de service en chambre à toute heure.Et, cela ne devrait pas s'arrêter là. La TMC assureAu lendemain de l'arrivée de Google Pay en France - déjà précédée par ses concurrentes Apple Pay et Samsung Pay - cela semble encore plus inéluctable : nous nous dirigeons vers une société sans papier et sans espèces. Les entreprises comme Uber ouvrent aussi la voie à une nouvelle expérience dématérialisée de paiement. Et comme de plus en plus d’organisations adoptent ce modèle, le quotidien va devenir plus facile.Le métro de Londres qui a été un précurseur du paiement sans contact, compte actuellement plus d'un million de déplacements en sans contact par jour, et un milliard de trajets ont ainsi été effectués depuis son lancement en 2012. Face à son succès d'autres villes comme New York et Boston ont décidé d’adopter le même système.En 2019, l’identité du professionnel en déplacement jouera un rôle bien plus important au niveau du service et de la satisfaction. Selon l’étude Age of the Consumer menée par Forrester, 72% des consommateurs attendent des entreprises qu’elles comprennent leurs attentes particulières. Le voyageur d’affaires veut vivre une expérience équivalente à celle qu’il connaît dans sa vie de consommateur, c’est-à-dire simple, fluide et personnalisée. Il est d'ailleurs disposé à partager certaines informations pour plus de commodité et de service.BCD Travel ajoutePour la TMC, l'avenir du voyageur d'affaires s'écrira également avec le développement des espaces de coworking et des smart cities (villes intelligentes).Pour la 6eme tendance à surveiller, il faudra regarder encore plus loin que 2019... puisque BCD Travel s’intéresse au voyage dans l'espace. L'agence met entre autres en avant l'Aurora Station, le premier hôtel dans l'espace. La start-up porteuse du projet Orion Span promet une ouverture aux clients en 2022. Si le projet fait rêver, cette adresse sera sûrement plus MICE que Business Travel...Les six tendances du voyage en 2019 de BDC Travel sont présentées en détail sur cette page . L'agence présente aussi les événements forts attendus au cours de l'année à venir.