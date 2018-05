Les Pass Navigo et tickets de métro dématérialisés cet automne

Si le ticket de métro comme on le connaît ne disparaîtra qu'à l'horizon 2021 , les premières expérimentations de l’utilisation du téléphone comme support de titres de transports seront lancées par Île-de-France Mobilités cet automne, en partenariat avec SNCF Transilien, la RATP et Optile.Les Franciliens équipés de mobiles compatibles pourront tester l’achat, le chargement de carnets de tickets T+ et de forfaits Navigo Mois et Semaine sur smartphone utilisant la technologie NFC via l’application Navigo Lab.Une fois l’achat effectué, il suffira de présenter le téléphone allumé ou éteint devant la borne de contrôle dans le bus et le tram et au niveau du portique sécurité dans le métro et le train pour valider son titre de transport. Celui-ci sera alors stocké dans la carte SIM du téléphone mobile du voyageur en toute sécurité et consultable si nécessaire.Un déploiement progressif de l’expérimentation se poursuivra jusqu’au lancement d’un service commercial ouvert à tous à partir de l’été 2019.Sur le papier, ce dispositif présente de nombreux avantages pour les voyageurs d'affaires. Il ne sera plus nécessaire de passer par les automates pour acheter des tickets et des forfais Navigo, il suffira d’avoir un smartphone compatible NFC pour acheter son titre de transport via l’application Vianavigo et de le charger sur son pass Navigo. Il sera également possible de voyager directement en passant les portiques de contrôle avec son téléphone mobile.