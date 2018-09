Les TGV chinois arrivent à Hong Kong et menacent l'aérien

Le plus long réseau ferroviaire à grande vitesse au monde atteindra le centre-ville de Hong Kong le 23 septembre prochain, offrant une connexion directe vers 44 destinations continentales. Ce réseau ferré s'étend sur 25 000 kilomètres et se présente comme un concurrent de taille pour les compagnies aériennes dans un marché où l'encombrement de l'espace aérien et les créneaux d'atterrissage limités entraînent des retards réguliers. Depuis que le premier service de train à grande vitesse a relié Pékin à la ville portuaire voisine de Tianjin, il y a dix ans, les compagnies aériennes chinoises ont perdu des clients, en particulier pour les voyages de moins de 800 kilomètres.Plusieurs facteurs plaident en faveur de ce train.. Les passagers gagneraient également du temps sur les contrôles de sécurité préalables à l'embarquement nécessaires pour les vols et les voyages à destination et en provenance des aéroports. Et puis, pour de nombreux voyageurs, les sièges plus larges, l'espace accru pour les jambes et la liberté de mouvement se traduisent par un plus grand confort. A l'heure où les compagnies aériennes réduisent de plus en plus la taille des sièges, l'argument fait mouche.Enfin, le rail présente également un avantage pour une ville où la saison des typhons peut perturber les horaires de vol. Lorsque le typhon Mangkhut a traversé la ville il y a quelques jours, plus de 1 400 vols ont dû être annulés dans la région. Ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais avec le train.