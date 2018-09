Typhon Mangkhut: pas de trafic aérien ce lundi à Hong Kong

Le typhon, déjà responsable de la mort d'au moins 50 personnes aux Philippines, a poursuivi sa route meurtrière dimanche. A Hong Kong, la situation reste critique pour les prochaines heures. Cathay Pacific Airways déclare dans un communiqué qu'elle subit de " graves perturbations " et que la reprise des opérations lundi dépendra des conditions météorologiques. La compagnie aérienne a annulé plus de 400 vols, tandis que Cathay Dragon et Hong Kong Airlines ont immobilisé leur flotte dimanche. Air China a également décidé de laisser ses avions au sol, comme China Southern Airlines qui n'annonce aucun vol avant lundi matin.



Il n'y aura donc, dans le meilleur des cas, aucun vol avant lundi milieu de matinée, à l'arrivée et au départ de Hong Kong. Si les vents très forts relevés depuis ce dimanche dans la région devaient persister, les autorités aéroportuaires maintiendront l'interdiction de tous les vols.



Les nombreux voyageurs d'affaires en déplacement dans la région doivent, bien évidemment, éviter les zones situées sur la trajectoire du typhon et vérifier la disponibilité de leurs vols auprès des compagnies.



Le typhon Mangkhut poursuit sa route en direction de la Chine où son arrivée est signalée sur les côtes dans le sud du pays.