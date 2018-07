Les clients d'Uvet France exonérés de la surcharge GDS d'Air France

Dans le cadre de la nouvelle norme NDC (New Distribution Capability) introduite par IATA, Uvet France a négocié et signé un accord d'adhésion au "Private Channel" de la compagnie française. Ce partenariat permet à l'agence de voyage d'affaires de faire bénéficier à ses clients de l'exonération de la surcharge GDS imposée par Air France depuis le 1er Avril 2018. Uvet France SAS est une filiale du groupe italien Uvet Viaggi Turismo, premier acteur du voyage en Italie (3 milliards d'euros de volume d'affaires en 2017). Réseau intégré de 6 agences, Uvet France, agence de voyages d'affaires, compte 95 collaborateurs et a réalisé un volume d'affaires de 137 millions d'euros en 2017.