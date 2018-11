Les compagnies aériennes réclament une réorganisation du ciel européen

Entre les grèves des contrôleurs aériens, le manque d'effectif et la saturation du trafic, le ciel européen a multiplié les retards et annulations en 2018. Airlines for Europe (A4E) réclame une réorganisation de l'espace aérien de l'Union Européenne.