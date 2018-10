Les élections professionnelles mettent la pression sur Air France

dans les plus brefs délais

Nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités et nous mobiliser très prochainement, cette fois en mouvement pilotes seul, si cela s'avérait nécessaire

Dans un contexte d'élections professionnelles, l'heure est à la surenchère entre les organisations syndicales. C'est le cas pour l'UNSA Aérien qui, dans un tract ci-dessous, remet sur la table la question des GP, ces billets à prix réduits accordés aux salariés. Une discussion a lieu a ce sujet le 31 octobre mais d'ores et déjà, le syndicat veut marquer ses positions.Plus fort, la guéguerre que se livrent le SPAF et le SNPL pour les négociations salariales par catégorie professionnelle. La direction a annoncé dans un communiqué l'ouverture de ces discussions le 5 novembre avec les pilotes, le 7 avec les navigants commerciaux (hôtesses et stewards). Le SPAF a signé l'accord de 4% de hausse proposé par la Direction, pas le SNPL. Logiquement, la direction a accédé à la demande du SPAF d'organiser les discussions la 1ère semaine du mois, comme le veut l'usage syndical. Le SNPL demandait une discussion dès le 29 octobre et se voit fermer l'option d'imposer ses vues et des discussions "". Du coup, il écrit à Benjamin Smith pour le menacer à mots à peine couverts : "". Les vieux démons resurgissent très vite chez Air France, même s'il y a peu de chance de voir la menace être mise à exécution.Le tract d' l'UNSA Aérien Air France sur les billets GP