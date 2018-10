Air France : les syndicats signent enfin un accord sur les salaires

Une grande majorité des organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC/UNAC, FO/SNPNC, SPAF et UNSA aérien Air France) ont conclu un accord salarial avec la direction d’Air France. La CGT et le premier syndicat de pilotes, le SNPL, n’ont quant à eux pas signé car des négociations concernant d’autres revendications sont encore en cours.



Le projet prévoit une hausse générale des salaires de 2% rétroactive au 1er janvier 2018 et 2% au 1er janvier 2019. Environ 18.000 salariés d'Air France sur 45.000 seront concernés. Benjamin Smith, directeur général d'Air France a remercié « les organisations professionnelles et les équipes d'Air France pour la qualité de nos discussions ces dernières semaines et la confiance qui a prévalu dans tous nos échanges. Cette manière de travailler ensemble doit nous permettre de donner de la perspective à Air France et au groupe Air France-KLM pour les prochaines années, et de construire ainsi le futur de nos compagnies. »