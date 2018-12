Les grèves du printemps ont coûté 31 millions d'euros à Lyria

Si nous isolons ce fameux 2e trimestre 2018 avec les grèves en France - car c'est un événement exceptionnel que nous devons exclure des comptes -, nous sommes bénéficiaires".

"Cela n'a pas toujours été simple de négocier avec des collectivités françaises et suisses qui refusaient de fermer une gare, même quand elle n'était pas rentable. Mais nous sommes sur la voie de la profitabilité."

"En faisant du super premium, on a démocratisé la 1ère classe"

"plus agressif sur les tarifs de la seconde".

"élimés"

Avant de laisser les commandes à Fabien Soulet le 1er janvier prochain, le directeur de Lyria, Andreas Bergmann, a fait le point sur l'activité de la compagnie ferroviaire lors d'une interview avec la Tribune de Genève et 24 Heures.La patron sortant estime que les nombreuses grèves qui ont paralysé la France au printemps dernier, ont coûté 35 millions de francs suisses (31 millions d'euros) à l'entreprise. Il ajoute "Satisfait du travail accompli, il reconnaîtLa Business 1ere classe – la gamme pensée pour répondre aux besoins des clients corporate et lancée en décembre 2017 - a trouvé son public. Elle a comptabiliséet réalisé unen 2018.Par ailleurs, Lyria a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires passagers global de l'ordre de 6% cette année. Andreas Bergmann a ajouté pendant l’entretienet cela a permis au transporteur d'êtreL'entreprise ne va pas s'arrêter là. La troisième phase de sa stratégie sera mise en place en décembre 2019. Ses TGVseront remplacés par des rames d’occasion plus récentes (3 ans d'âge) et plus grandes. Elles offriront une capacité de 510 places contre 360 pour les trains utilisés actuellement. 600 millions de francs ont été débloqués pour leur faire une remise en beauté.De plus, le patron sortant de Lyria assure que les lignes traversant des zones sans réseau seront équipées de la 4G afin de proposer le wifi à bord aux voyageurs d'affaires.