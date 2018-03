Les magasins de l'aéroport d'Ottawa pourront ouvrir les jours fériés

Les magasins de l'aéroport d'Ottawa ouverts pendant dans les jours fériés ne seront plus dans l'illégalité . La plate-forme a obtenu sans difficulté le 6 mars une exemption à la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail en Ontario auprès du Comité des finances et du développement économique de la Ville d’Ottawa.Les boutiques ont ainsi l'autorisation d'accueillir clients et passagers lors des neuf jours fériés du Canada comme le Jour de l’An, le dimanche de Pâques, la Fête du Canada, la Fête du Travail et Noël. La mesure devra être validée par le conseil municipal, le 28 mars 2018.