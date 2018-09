Les pilotes d'Aeromexico seront en grève le 1er octobre

Les pilotes d'Aeromexico sont appelés à faire grève le lundi 1er octobre 2018. Ce mouvement est organisé pour protester contre la suppression de certains avantages et le licenciement de 3 pilotes après le crash d'un vol le 31 juillet dernier qui n'a fait aucune victime.Dans son rapport préliminaire, l'aviation civile mexicaine estime que l'accident était dû aux mauvaises conditions climatiques ce jour-là, et non à une erreur humaine.Toutefois, l'enquête a révélé qu'un pilote en formation – non autorisé par la compagnie – avait brièvement servi de copilote pendant le décollage. Face à ces éléments, Aeromexico a décidé de licencier les 3 navigants présents dans le cockpit. Elle a aussi mis en place un nouveau règlement interdisant entre autres aux employés de voyager dans le cockpit gratuitement.