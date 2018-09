Les vols transatlantiques secoués par la météo

Tandis que les Etats-Unis s'inquiètent de l'approche de l'ouragan Florence , l'un des plus puissants de l'histoire sans doute, qui devrait toucher le continent jeudi et vendredi, les pilotes font avec les perturbations sur les vols transatlantiques.Et les voyageurs d'affaires doivent s'attendre à être bousculés, ceinture de sécurité bien verrouillée.C'est une constante à l'automne, mais manifestement elle prend une dimension à la fois plus précoce et plus intense en 2018.Si vous devez vous rendre aux Etas-Unis ou au Canada, mais aussi en Amérique latine, espérez que votre pilote prendra la route la plus Nord possible !