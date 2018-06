Les voyages d'affaires ne sont pas bons pour la santé

Comparativement à ceux qui ont passé une à six nuits par mois en voyage d'affaires, ceux qui ont passé 14 nuits ou plus à l'extérieur avaient un indice de masse corporelle significativement plus élevé et étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer une mauvaise santé, des symptômes cliniques d'anxiété, de dépression et de dépendance à l'alcool, aucune activité sportive, fumer et des troubles du sommeil".

"bien que seulement 12% des employés étudiés ont voyagé pour le travail plus de 14 nuits par mois, le réunion de tous ces problèmes de santé chez les voyageurs d'affaires est inquiétante, tant pour leur propre santé que celle de leur entreprise. Les problèmes de santé physique, comportementale et mentale tels que l'obésité, l'hypertension, le tabagisme, la dépression, l'anxiété, le manque de sommeil et la dépendance à l'alcool peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour les employeurs. Les effets de ces problèmes peuvent aussi nuire ou rompre les relations avec les clients et les fournisseurs".

"Le steak/frites et le cocktail de fin de soirée à l'hôtel du bar peuvent facilement être vus comme une récompense pour avoir passé une longue journée de réunion avec les clients. Mais la recherche montre que la nourriture des restaurants contient plus de calories par portion, plus de graisse et moins de fibres diététiques que les repas préparés à la maison".

Les voyages sont source de stress, mais les voyages très fréquents vont au-delà : les collaborateurs qui voyagent plus de 21 jours par mois pour leur travail ont 92% plus de risque d'être obèses que leurs collègues qui se déplacent de 1 à 6 jours par mois. Andrew Rundle, chercheur sur cette étude explique dans le Harvard Business Review . "Le scientifique qui s'était déjà penché sur le stress et l'anxiété des voyageurs d'affaires ajouteUn des raisons de cette mauvaise santé des professionnels en déplacement est l'alimentation pendant le séjour.Andrew Rundle conseille ainsi aux entreprises de mettre en place des programmes pour aider les employés à mieux identifier et choisir les options saines disponibles pendant leur séjour ou encore leur apprendre à gérer le stress, la fatigue et leur sommeil.