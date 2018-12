Les voyageurs d’affaires se sont détournés des canaux directs de réservation en 2018

"Dans l’étude, nous apprenons notamment que les voyageurs d’affaires sont 62% à considérer que leur entreprise est assez ou très en pointe en matière de technologie proposée pour les réservations. Cela explique sans doute pourquoi les réservations directes ont été moins fréquentes que l’utilisation d’outils de réservation en ligne (OBT pour Online Booking Tool) en 2018. Mais il reste encore du chemin à faire pour encourager une plus large utilisation de ces canaux d’entreprise qui profitent pourtant autant au voyageur qu’à leur employeur"

En plus d'avoir des attentes élevées en matière de sécurité , les voyageurs d'affaires semblent se détourner des canaux directs de réservation. Selon la dernière étude menée par SAP Concur et GBTA, le nombre de collaborateurs européens ayant directement réservé leurs billets d’avion en passant par la compagnie aérienne est passé de 79% en 2017 à 68% en 2018. Sur la même période, le nombre de réservations d’hôtel effectuées directement a chuté de 83% à 70% en un an., explique Pierre-Emmanuel Tetaz, EMEA SVP et General Manager, SAP Concur.Pour les travel managers qui veulent encourager l’adoption des canaux de réservation d’entreprise, il est important de noter que les voyageurs d’affaires européens recherchent avant tout le confort d’utilisation et la possibilité de personnaliser. Globalement, 41% ont admis passer par un canal direct pour leur réservation parce que cela était plus simple. En France, le choix du booking direct se justifie par le confort d’utilisation (45%) suivi de près par le prix (une raison choisie par 44% des sondés de l'Hexagone).Interrogés sur les fonctionnalités auxquelles ils souhaiteraient pourvoir accéder via leur outil de réservation d’entreprise, 43% des personnes interrogées ont cité la personnalisation dans leurs trois premiers choix. 42% ont cité la validation pre-voyage et la personnalisation du voyage.Mais la technologie toute seule n’est pas suffisante pour modifier le comportement des professionnels en déplacement. Des politiques de voyages plus strictes peuvent inciter à passer par des canaux d’entreprise. Par exemple, 74% des sondés pour qui les politiques d’entreprises sont plutôt flexibles, effectuent toujours leurs réservations directement avec une compagnie aérienne. Le nombre tombe à 64% parmi les collaborateurs qui doivent respecter une politique de voyage plus stricte.De plus, 43% des voyageurs d’affaires ont déclaré que leur politique de voyage était devenue plus souple au cours des cinq dernières années et seulement 15% ont déclaré qu’elle était devenue plus stricte.La mise en place d'un processus de réservation plus personnalisé nécessite également de nouvelles façons de définir la politique de voyage, en particulier concernant le partage de données à l'ère de GDPR.Les collaborateurs sont, en effet, plutôt méfiants. 45% des voyageurs ont déclaré qu'ils ne partageraient leurs données personnelles que dans le cadre d’une utilisation bien définie. 42% ont indiqué qu'ils les donneraient à condition de pouvoir les supprimer à tout moment.Moins de la moité (47%) des sondés sont ainsi prêts à fournir leurs préférences de voyage et leurs favoris à leur OBT. Ils sont un peu moins nombreux à bien vouloir donner leurs coordonnées (45%) et l'emplacement de leur entreprise (43%). Et, ils sont beaucoup plus réticents à l’idée de partager davantage d'informations personnelles telles que le lieu de résidence, les exigences alimentaires ou les données biométriques.