Les voyageurs d’affaires sont moins stressés dans les aéroports que dans les gares

"Les gestionnaires de voyages devraient axer leurs programmes de sécurité sur ce qui préoccupe vraiment les voyageurs"

"Fournir des instructions claires sur la façon de sortir de l'aéroport, recommander des fournisseurs fiables, donner quelques réflexes à adopter en cas de situations dangereuses : ce sont des petits gestes qui peuvent faire toute la différence?"

Les contrôles dans les aéroports se complexifient de plus en plus. Toutefois, ces dispositifs contraignants ne semblent pas anxiogènes pour les voyageurs d'affaires. Dans la dernière étude de CWT, les plates-formes sont totalement absentes du Top 5 des motifs de préoccupation des professionnels en déplacement.Les lieux les plus stressants pour les collaborateurs sont le métro et les gares (50%). Viennent ensuite les trajets à pieds (42%), le covoiturage (39%), le bus (39%), le taxi (36%) et le train (35%). Les aéroports (34%) et l’avion (31%) sont ainsi respectivement en 7e et 8e position du classement. Ils sont suivis par les repas à l’extérieur (30%) et les hôtels (27%).Les voyageurs d'affaires français sont les plus inquiets dans le métro et les gares. Plus de 6 sur 10 s'y sentent plutôt vulnérables. Ce pourcentage est au-dessus de la moyenne européenne (51%). De plus, ils sont 40% à être inquiets dans les aéroports mais seulement 30% lors de trajets à pied (la moyenne européenne est de 33%).Les voyageurs français sont plus rassurés lorsqu’ils se trouvent dans un café, dans un restaurant (16%) ou lorsqu’ils sont à l’hôtel (18%), ce qui s’avère être bien inférieur à la moyenne européenne (23% dans les deux cas). Ils sont en revanche aussi stressés à l’idée de prendre le bus que le train (37%), ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne européenne (35% pour le bus et 31% pour le train)., a expliqué Christophe Renard, vice-président de CWT Solutions Group, la branche conseil de Carlson Wagonlit Travel.Alors que les services de VTC, comme Uber, deviennent monnaie courante et remplacent de plus en plus les traditionnels taxis , les voyageurs ont du mal à faire la distinction entre les deux. Ils se sentent cependant légèrement plus en sécurité dans un taxi.Dans l’ensemble, les voyageurs d’Asie-Pacifique sont les plus concernés : 43% sont angoissés lorsqu’ils font appel à un service de VTC, et 39% lorsqu’ils prennent un taxi. On note une différence entre Amérique - où ces nombres s’élèvent respectivement à 40% et 39% - et l’Europe avec respectivement 34% et 28%.En France, là où 31% des voyageurs sont soucieux lorsqu’il s’agit de prendre un Uber, seulement 24% sont stressés de prendre un taxi. Néanmoins, ces chiffres restent en dessous de la moyenne européenne (respectivement 34% et 28%).Les femmes en déplacement professionnel d’Europe et d’Asie-Pacifique, sont inquiètes pour leur sécurité dans les VTC et les taxis, bien plus que les hommes. 56% des voyageuses d'affaires d’Asie-Pacifique se sentent légèrement voire très nerveuses à l’idée de prendre un Uber, contre seulement 38% chez les hommes. Pour les taxis, ce sont respectivement 48% et 35%. L’écart est plus faible en Europe : 38% des collaboratrices contre 31 % des collaborateurs pour les VTC, 36% contre 22% pour les taxis. En Amérique, on ne retrouve pas de différence statistique.Entre leur appli et leur nouveauté, les services VTC sont souvent associés à la jeune génération. Toutefois des études ont montré que ces voyageurs se préoccupent davantage de leur sécurité. Partout dans le monde, les Millenials sont les plus inquiets, suivis de près par les voyageurs de la génération X et les baby-boomers.En Asie-Pacifique, la moitié des Millenials sont anxieux ou très anxieux lors d’une course en VTC, tout comme 44% de la génération X et 35% des baby-boomers. En Amérique, ces chiffres s’élèvent à 47% pour les Millenials, 42% pour la génération X et 29% pour les baby-boomers. En Europe, ces statistiques sont moins élevées : respectivement 44%, 34% et 21%.Ces écarts sont peut-être dus au genre. Selon l’étude, les différences de genre semblent refléter les différences observées entre les générations. Cela peut s’expliquer par le fait que les hommes voyagent davantage pour le travail en vieillissant, à l’inverse des femmes : plus elles sont jeunes, plus elles sont susceptibles de se déplacer pour affaires.