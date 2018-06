Un voyageur d'affaires français passe 2 322€ en notes de frais chaque année

Expensya s'est prêté au même exercice que Certify : dresser le profil des dépenses des voyageurs d'affaires. Mais à la différence de son concurrent d'outre-Atlantique, son travail permet d'avoir une vision purement franco-française des notes de frais.Selon l'étude, les collaborateurs français transmettent à la comptabilité de leur entreprise 2 322€ de notes de frais chaque année. Cette somme se compose en moyenne de 48 dépenses.Le principal poste de dépenses des voyageurs d'affaires est le transport avec 622€ dont 152€ est consacré à l'aérien et 246€ au train, bus et métro. Viennent ensuite les factures de restauration (598€) et d'hébergement (403€).Enquête faite avant les grèves, Air France et sa filiale Hop! ont encore la préférence des salariés français. Elles ont enregistré 51% des dépenses aériennes des sociétés. La note de frais moyenne est de 279€.Pour les transports terrestres, les corporate privilégient une autre compagnie nationale : la SNCF. Elle détient 25% du montant total des dépenses.Comme leurs collègues américains, les voyageurs d'affaires français tendent à se porter vers la restauration rapide au moment des repas. 20% des salariés de l'Hexagone sont allés au moins une fois au McDonald's, une des enseignes préférées des professionnels outre-Atlantique . La note au sein de la chaîne américaine est de 13€. Toutefois, les salariés savent aussi s'offrir des repas plus conséquents puisque l'étude indique que le ticket moyen d'un repas d'affaires est de 32€.Ibis sort son épingle du jeu avec 13% du montant dépensé en hébergement. La facture moyenne est de 137€. Total est la première enseigne dans le classement des stations services, devant Intermarché.Par ailleurs, les voyageurs d'affaires français ont un autre point commun avec leurs collègues américains. La plate-forme VTC Uber est devant les taxis en détenant 35% du montant moyen dépensé pour les trajets routiers.