Les voyageuses d'affaires préfèrent les boutiques-hôtels

Sur les 6000 voyageurs d'affaires européens (UK, France, Italie, Allemagne et Espagne) interrogés par Wanup, 38,1% étaient des femmes. L'Italie est le pays où la gente féminine est le plus souvent sur les routes (45% du panel). Leurs collègues britanniques les suivent avec 41%. Viennent ensuite la France et l'Espagne (37%). Les Allemandes sont moins nombreuses à se voir confier des missions avec seulement 31% de voyageuses d'affaires.Par ailleurs, l'étude remarque que parmi les professionnelles en déplacement seulement 11,2% possèdent leur entreprise (contre 15% pour les hommes).Des besoins différents ont été observés entre les deux sexes. Les voyageuses privilégient les boutiques-hôtels tandis que les hommes préfèrent les chaînes hôtelières. De plus, les femmes ont plus tendance à partager leur expérience sur les réseaux sociaux que leurs collègues masculins.35% des voyageuses d'affaires britanniques réclament une meilleure sélection d'hôtels de leur programme de fidélisation. Elles estiment que l'offre manque de variété, surtout en matière d'expérience hôtelière unique.Par ailleurs, les Millennials représentent 49% des professionnels en déplacement qui ont été sondés. L'étude montre qu'ils suivent mieux la politique voyages de leur entreprise que leurs aînés. En effet, 33,5% des employés de la génération X ne suivent pas les consignes tandis que chez les Y, ils sont uniquement 28,7% à se "rebeller".Sans grande surprise, ils sont plus nombreux à utiliser les technologies mobiles. Ils sont 70,3% à réserver leur transport par une application mobile contre 57,9% chez la Génération X. De plus, ils ne sont pas frileux lorsqu'il s'agit de partager leurs données personnelles pour obtenir des services personnalisés (74,2%). Millenials aimeraient pouvoir profiter d'inscription à des services de divertissement comme récompense dans le cadre de leur programme de fidélisation. 32% choisirait Netflix.