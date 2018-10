Les voyageuses d'affaires s'inquiètent pour leur sécurité

Selon le rapport Perceptions of Safety for Female Business Travellers réalisé par la GBTA et AIG Travel, 83% des 503 Américaines interrogées ont connu au moins un problème ou un incident lié à la sécurité pendant un déplacement professionnel au cours de la dernière année. Par ailleurs, 9 sur 10 reconnaissent que leurs inquiétudes pour leur sécurité avaient une incidence sur ce qu'elles faisaient pendant leur temps libre lors d'un voyage d'affaires.Leurs principales préoccupations concernent la sécurité générale (78%) ou encore le harcèlement sexuel et les agressions (72%). Les voyageuses d'affaires redoutent également de partir dans certains pays et certaines villes (68%). Elles ont aussi peur des risques d'agression ou d'enlèvement (65%).De plus, ces craintes impactent la façon de voyager des employées. Les femmes préfèrent réserver des vols de jour et des hôtels centraux pour éviter de possibles problèmes.8 voyageuses d'affaires sur 10 estiment que leur entreprise se soucie de leur sécurité. Le même pourcentage de femmes n'a pas d'appréhension à faire part de ses craintes à la direction. Toutefois, 68% des sondées pensent que leur société devrait mettre en place une politique voyage qui tienne compte de leurs besoins spécifiques. Une précédente étude de la GBTA montrait que seulement 18% des entreprises le faisaient.