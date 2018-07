Level opérera ses vols long-courriers au départ de Vienne

L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi la marque Level pour opérer à partir de Vienne c'est que nous cherchons des opportunités pour développer davantage les vols long-courriers

aucune décision sur les nouvelles routes n'a encore été prise

Level a été créé l'an dernier pour offrir des vols long-courriers à bas prix, rejoignant une poignée d'autres compagnies aériennes sur ce marché relativement nouveau, dont Norwegian.", a déclaré M. Walsh lors d'une conférence de presse à Vienne pour lancer Level, ajoutant, "."Décision stratégique qui peut surprendre. Il y a quelques semaines encore, Level affirmait vouloir délaisser l'international pour se consacrer uniquement au court-courrier.Et c'est précisément ce que Level fera d ans un premier temps, des vols court-courriers au départ de Vienne, où elle sera en concurrence avec le plus grand transporteur à bas prix d'Europe, Ryanair.L'aéroport de Vienne a essayé d'attirer les transporteurs par le biais d'un système d'incitation à la suite de l'effondrement d'Air Berlin. Les compagnies aériennes à bas prix qui ont lancé ou augmenté leurs services à Vienne au cours des derniers mois comprennent easyJet, Eurowings de Lufthansa, Wizz Air, dont le siège social est à Budapest, et Vueling, le transporteur à bas prix pour les vols court-courriers d'IAG.Les experts de l'industrie de l'aviation ont déjà commencé à spéculer qu'il pourrait éventuellement y avoir des victimes dans un marché aussi surpeuplé.Level commencera ses activités à Vienne avec quatre Airbus A321 loués et prévoit d'augmenter sa flotte à 30 avions dans les cinq prochaines années.