"Cette nouvelle organisation traduit la volonté de l'Association d'accroître sa valeur ajoutée auprès de ses adhérents, mais également auprès de l'ensemble des parties-prenantes de la communication, et en particulier les annonceurs"

Membres du Bureau :

Administrateurs :

L'association Lévénement a renouvelé une partie de son conseil d'administration. Elle a également profiter de cette occasion pour faire évoluer sa gouvernance.Elle est désormais organisée autour de 4 grands pôles de responsabilité :- Les relations institutionnelles portées par le Président,- La vie associative, les relations agences/annonceurs et le rayonnement portés par les 3 Vice-Présidents.L'association expliqueLévénement prévoit aussi de porter 3 initiatives :- La création, aux côtés de Nielsen (Institut mondial d'analyse de la consommation produits et média), de l'EventImpact Score, outil de valorisation globale du média événement, afin de mieux rendre compte de l'efficacité des événements,- L'implication - en tant que partenaire fondateur aux côtés de Viparis, Novelty/Magnum et WeYou - dans le French Event Booster dont la première promotion de l'incubateur a été sélectionnée.- Le lancement de la seconde promotion de Lécole - The event thinking school - ouverte en 2017. En outre, Lécole s'installera en septembre prochain, à la Porte de Versailles, dans les mêmes locaux que le French Event Booster, donnant naissance au 1er pôle mondial d'innovation événementielle.Bertrand Biard (Manifestory) : PrésidentVincent Dumont (Chaikana) : Vice-président en charge de la relation agence-annonceur - nouvel éluMikaël Lavollé (Monsieur Loyal- ØConnection) : Vice-Président en charge du rayonnementStéphane Abitbol (S'Cape Evénements) : Vice-Président en charge de la vie associativeCyril de Froissard (Auditoire) : Secrétaire généralBaudouin Lacoste (Allegria) : Trésorier -nouvel éluEdouard Auger (Havas Events)Muriel Blayac (Lever de rideau)Arnaud Chouraki (MCI France)Thomas Deloubrière (Double 2)Thibaut Jossaume (A.D.R)Béatrix Mourer (Magic Garden)Carla de Oliveira (Hopscoth Event)Arnaud Peyroles (Ideactif)Antoine de Tavernost (Live! By GL Events) - nouvel élu