Un incubateur pour inventer l'événementiel de demain

Afin d'inventer l'événementiel de demain, Viparis, LÉVÉNEMENT, Novelty/Magnum et WeYou ont lancé un incubateur, en partenariat avec Openevent et Unimev. La plate-forme d'innovation, baptisée French Event Booster, intégrera 11 start-up en septembre prochain.



Elles ont été sélectionnées après une présentation de leur projet devant un jury de professionnels, les 19 et 20 juin.



Cette première promotion se compose de :

- Aglaé est la première agence de design végétal luminescent créée par une équipe de chercheurs et de créatifs ayant élaboré un sérum nutritif capable de rendre des végétaux vivants - coupés et en terre - luminescents sous l'effet d'une faible source de lumière noire.



- Spécialisé dans le domaine de l'événementiel, Bottomatik créé des chatbots visant d'une part à apporter informations et services (agendas, cashless, VTC...) aux participants et permettant d'autre part aux organisateurs de mener des campagnes de marketing et communication efficaces.



- CISPE accompagne les organisateurs dans leur démarche de sécurisation de leurs événements afin d'éviter que les multiples risques et menaces potentiels ne se transforment en mouvement de foule, tout en contrôlant le processus sécurité et son coût.



- Digifood développe de nouveaux canaux de vente pour la restauration évènementielle.



- Eventtia aide les organisations à mieux communiquer et à se connecter avec leurs audiences en leur offrant une plateforme de gestion événementielle puissante, flexible et simple d'utilisation.



- Linguali apporte des solutions mobiles pour l'interprétariat simultané de conférence, sans les équipements.



- Madame Pee conçoit une solution innovante et écologique de sanitaires pour femmes, afin de réduire les files d'attente aux toilettes pour les femmes dans les événements et lieux à forte affluence.



- My Jomo est un badge vidéo intelligent muni d'un écran HD connecté à internet et à destination des professionnels de l'événementiel. Son écran affiche tous types d'images, de gifs et de vidéos afin de diffuser des messages visuels à son entourage.



- Odiho permet une sonorisation sans enceinte via smartphone pour distribuer à chacun le contenu audio de tout évènement, en temps réel, en Haute Définition.



- Qik Objects est une plateforme collaborative de gestion d'objets trouvés mettant en relation propriétaires d'objets perdus et personnes ou organisations ayant trouvé des objets.



- Tradefest est une plateforme pour salons professionnels, foires commerciales et conférences, aidant les organisateurs à recueillir des avis clients pour améliorer leur visibilité en ligne, leur trafic Web et leurs ventes.



Chaque start-up disposera d'un espace de travail, bénéficiera d'un programme d'accompagnement sur mesure, et aura la possibilité d'expérimenter son concept durant plusieurs événements. French Event Booster favorisera son accès au marché et lui permettre de bénéficier d'un champ d'expérimentation important : Paris Expo Porte de Versailles.