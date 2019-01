Lisbonne va se doter d'un second aéroport

"les liaisons point à point, flexible, compétitif, durable et équipé d’un terminal nouvelle génération".

Les acteurs du tourisme, alarmés par la saturation du ciel portugais , peuvent être rassurés. L'accord signé entre Aeroportos de Portugal (ANA) - concessionnaire de 10 plates-formes au sein du pays - et le gouvernement portugais a établi le financement et les réalisations à mener pour augmenter la capacité aéroportuaire de la région de Lisbonne.ANA s’est ainsi engagé à investir 1,15 milliard d’euros d’ici à 2028. Dans le détail, 650 millions d’euros seront dédiés à la première phase de l’extension de l’aéroport de Lisbonne existant. L'installation Humberto Delgado sera entre autres renforcée grâce à la création de nouveaux postes de contact.500 millions d’euros seront utilisés pour transformer la base militaire de Montijo en plate-forme civile. Ce nouvel aéroport situé à 25 kilomètres du centre-ville - à l'étude depuis février 2017 - sera axé surPar ailleurs, 156 millions d’euros seront versés pour dédommager l’armée de l’air portugaise et contribuer aux travaux d’accessibilité aux aéroports d’Humberto Delgado et de Montijo.Le communiqué ajouteVinci Airports, qui possède 100% d'ANA, estime que cet