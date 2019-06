Location de voitures : Virtuo arrive en Espagne … et se développe au Royaume-Uni

Après la France, le Royaume-Uni et la Belgique, la startup française Virtuo va proposer son service de location de voitures nouvelle génération en Espagne. C’est plus précisément à Barcelone que le service va s’implanter dans un premier temps, avec une flotte de véhicules présente à plusieurs endroits de la capitale catalane, dont la gare et l’aéroport. Virtuo indique vouloir étendre l’offre dans d’autres villes espagnoles, dont Madrid, d’ici la fin de l’année.



Présente à Londres depuis l’an dernier, Virtuo va multiplier son offre au Royaume-Uni en proposant ses services à Manchester et Édimbourg. En France, le service vient de s’implanter à l’aéroport de Toulon-Hyères. L’extension constante des services de Virtuo porte à 2000 le nombre de véhicules mis en location par la société et à 50 le nombre de stations de prise en charge et de restitution. La société entend d’ailleurs s’approcher des 3000 véhicules à la fin de l’année et indique qu’elle va pour cela "poursuivre les ouvertures à un rythme soutenu".