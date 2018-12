Low cost long-courriers, distribution et achats : les transformations à venir dans l’aérien

Autre sujet abordé, celui des compagnies qui vendent des produits tels que des nuits d’hôtels ou des locations de voitures. « J e pense que cela aura un impact sur le voyage d’affaires dans les 3 ans qui viennent car toutes les compagnies vont s’y mettre », déclare-t-il. « Les grandes compagnies ont toujours négocié des accords de façon à ficeler le marché Affaires. Elles vont proposer des packages complets : vol, nuit d’hôtels, transfert, place à l’Opéra… et ce sera dans les contrats. Elles diront par exemple aux entreprises : si vous travaillez avec nous, on vous offrira le transfert. » Pour lui, aucun doute, cela aura des conséquences sur les négociations avec les autres fournisseurs. « Les compagnies connaissent très bien leurs passagers et c’est l’une de leurs grandes forces », ajoute-t-il.