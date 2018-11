Lufthansa détaille ses vols Francfort-Austin et Munich-Bangkok

Lufthansa détaille ses deux ouvertures internationales estivales annoncées lors de la présentation du programme estival 2019 du groupe. Le vol Francfort – Austin sera effectué par un Airbus A330-300 à compter du 3 mai 2019. Les fréquences seront assurées tous les jours, hormis les mardi et jeudi.L'avion décollera de l'aéroport allemand le matin et rejoindra Austin l’après-midi (heure locale), après environ dix heures de vol. Le retour décollera du Texas en fin d’après-midi pour atterrir à Francfort le lendemain matin.Les passagers bénéficieront du confort habituel proposé à bord des classes Business, Premium Economy et Economy de Lufthansa. Les liaisons à destination d’Austin peuvent d’ores et déjà être réservées, au tarif de 499 euros, pour un aller-retour (à partir de).Lufthansa renforce également son offre au départ de Munich avec une nouvelle liaison vers le hub asiatique de Bangkok. Le vol LH 792 décollera le 1er juin 2019. Un nouvel Airbus A350-900 sera mis en service sur cette ligne et s'envolera quotidiennement de Munich dans l’après-midi pour atterrir en Thaïlande.Les vols à destination de Bangkok peuvent être réservés au tarif de 640 euros pour un aller-retour (à partir de).