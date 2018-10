Lufthansa Group optimise le programme de ses hubs

Le groupe Lufthansa a décidé d’accélérer le développement de son hub de Munich et de faire de la capitale bavaroise une plaque tournante vers l’Asie. Selon les prévisions de l'entreprise, les compagnies aériennes du réseau devraient, avec la hausse des fréquences à Munich, afficher une croissance importante. En plus de l’augmentation des fréquences vers Singapour et Séoul, la première liaison quotidienne Munich - Bangkok sera lancée à l’été 2019.



Dans la lignée du renforcement de son offre asiatique, Lufthansa Group prévoit de transférer les vols à destination d’Osaka (Japon) de Francfort vers Munich.



La holding allemande ajoute "Le transfert de cinq Airbus A380 de Francfort à Munich en 2018 a été bien accueilli par le marché et remporte depuis un franc succès. Compte tenu de ces résultats et afin de soutenir la croissance du trafic, Lufthansa prévoit de déplacer des appareils A380 supplémentaires depuis Francfort vers Munich, en 2020" . Par ailleurs, trois Airbus 320 vont être transférés du hub de Francfort vers celui de Munich dans le cadre du développement du trafic de correspondance. En contrepartie trois appareils plus petits, des Bombardier CRJ900, initialement stationnés à Munich, partiront vers Francfort.



Lufthansa Group renforcera également son offre First Class au départ de Munich, en transférant la majorité de sa flotte d’Airbus A340-600, aujourd’hui basée à Francfort.



L'international dans le viseur à Francfort

Pour son hub de Francfort, Lufthansa Group mettra l’accent sur la diversité des destinations. La compagnie allemande proposera quatre nouvelles destinations au départ de Francfort lors du programme d'hiver 2018/19 : Eilat (Israël), Agadir (Maroc), Trieste (Italie) et Thessalonique (Grèce). Elle lancera également une liaison vers Austin aux USA le 3 mai 2019.



Zurich et Vienne misent sur l’Europe

Lufthansa Group prévoit une activité stable pour son hub de Zurich, berceau de Swiss, en raison du fort développement enregistré au cours des dernières années. L’accent sera mis sur les destinations européennes. Elle ouvrira une liaison vers Brême (Allemagne) lors du programme d'hiver 2018/19. Swiss continuera aussi à voler vers Bordeaux, Kiev (Ukraine), Brindisi (Italie) et l’île de Sylt (Allemagne).



De son côté, Austrian Airlines, depuis Vienne, renforcera son offre à destination de l’Europe dans son programme de vols de l’hiver 2018-2019. "Dès fin octobre 2018, plus de 40 vols supplémentaires desserviront chaque semaine 14 destinations européennes, parmi lesquelles Berlin, Düsseldorf et Hambourg en Allemagne, mais aussi Copenhague (Danemark), Kiev (Ukraine), Athènes (Grèce) et Cracovie (Pologne). Un développement rendu possible grâce à l’amélioration du réseau" , explique le groupe.



En parallèle, Austrian Airlines augmentera certaines de ses fréquences vers l'Amérique du Nord.