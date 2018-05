Lufthansa étend à la France son offre de réduction Direct Connect

Réservée initialement aux pays de la" sphère Lufthansa", Allemagne, Autriche et Suisse essentiellement, l'offre "Direct Connect" s'applique depuis le début du mois de mai à certaines lignes en France : les routes Paris-Vienne, Paris-Zurich, Lyon-Vienne, Nice-Zurich et Toulouse-Francfort.Direct Connect, ce sont des tarifs avantageux disponibles exclusivement sur internet. Introduits pour commencer sur les vols en Economy "Light" et "Classic" sur certains itinéraires, ce sont desLe groupe Lufthansa confirme ainsi son souhait d'avoir des liens privilégiés et directs avec ses clients, même si les GDS représentent encore plus de 50% des ventes du groupe.