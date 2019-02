Lufthansa poursuit un passager qui a sciemment loupé sa correspondance

"rempli une demande d'appel de la décision".

Si de nombreux passagers se sont retrouvés pénalisés pour ne pas avoir effectué une partie de leur vol en raison de la clause contestée de no-show , certains voyageurs "malins" savent se jouer du système. Ils réservent un vol avec escale – souvent moins cher qu'un direct - et n'effectuent pas la dernière partie de leur aller-retour.Un client de Lufthansa a ainsi acheté des billets pour effectuer Oslo - Seattle via Francfort en 2016 pour 657 euros puis a stoppé son voyage à l'aéroport allemand au retour. Il a - à la place - mis le cap sur Berlin via une autre réservation Lufthansa. Pour la compagnie allemande, il s'agit d'une violation de ses conditions générales de vente. Elle a donc entamé des poursuites pour réclamer un dédommagement de 2112 euros, la différence - selon elle - si le client avait booké un vol direct.Le tribunal de district de Berlin a rejeté sa demande mi-décembre, en mettant en avant que le transporteur ne pouvait pas justifier le calcul du manque à gagner évoqué. Toutefois, la compagnie est prête à reprendre les armes. Un de ses porte-paroles a confirmé à CNN qu'elle avait déjà