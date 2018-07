Lufthansa renonce aux vols longs-courriers au départ de Berlin

essayé à plusieurs reprises d'offrir des vols long-courriers au départ de Berlin. Mais ce n'est pas rentable actuellement

pas assez de voyageurs d'affaires

aucune fonction de plaque tournante"

L'une des raisons pour lesquelles Berlin n'est pas l'une des principales plaques tournantes est historique. Lufthansa n'a pas été autorisé à voler vers la ville divisée jusqu'à ce que l'Allemagne soit réunifiée en 1990

aux prises avec d'importants goulets d'étranglement de capacité

vital d'effectuer rapidement les travaux de conversion approuvés

Le groupe Lufthansa a "". Lufthansa précise ce 3 juillet qu'il n'y a "" et "à Berlin, les hubs allemands du groupe Lufthansa étant situées à Francfort et Munich.", souligne le groupe qui ajoute : "La rentabilité est essentielle. Nous n'exploitons pas de lignes pour des raisons de prestige.Petit coup de griffe aux autorités pour l'occasion, le groupe remarque qu'il est "" à l'aéroport de Berlin Tegel et qu'il est "" pour achever l'aéroport de Berlin Brandebourg d'ici octobre-2020. Pour mémoire, la plate-forme était attendue en 2011.