Lufthansa : son programme NDC Partners proposera un rabais de 20€ sur les billets eco

A quelques jours de l'IFTM Top Resa, Lufthansa a réuni la presse pour présenter plus en détails son dispositif de vente directe NDC Partners Program. Ce canal "privé" qui propose des tarifs privilégiés et d'autres avantages, pourra faire gagner aux agences de voyage et aux entreprises jusqu'à 36€ sur la facture finale par rapport aux réservations effectuées via les GDS.



Lufthansa ouvre plusieurs lignes au départ de Francfort "NDC Partners Program de Lufthansa Group est un nouveau site dédié aux partenaires. Il regroupe en un seul endroit des informations sur nos initiatives de développement NDC, un accès aux solutions NDC API des compagnies aériennes de Lufthansa Group ou encore des tarifs préférentiels pour les partenaires NDC en Europe" , a expliqué à la presse le 20 septembre Michael Gloor, Directeur des ventes du Groupe Lufthansa pour la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cette présentation diffère peu des informations déjà données la semaine dernière sur



Le montant du rabais des tarifs préférentiels de la plate-forme est de 20€. Cette ristourne sera appliquée sur l’ensemble de la commande (et non pas par segment) sur les billets éco Light et Classic des vols européens du groupe. Ainsi, si on prend en compte également les 16€ de surcharge GDS, l'économie par rapport à une réservation via les canaux indirects peut atteindre 36€. De quoi intéresser les agents et les entreprises au NDC...



Et Lufthansa semble bien décidée à miser sur cette stratégie de la carotte après avoir agité le bâton en sanctionnant les ventes via GDS. Michael Gloor ajoute : "Des tarifs préférentiels seront aussi proposés aux utilisateurs du NDC Partners Program sur les services auxiliaires comme les accès aux lounges".



Petit bémol toutefois pour les utilisateurs français, le site web du programme NDC partners et son service de réservation SPRK ne seront disponibles qu'en allemand et en anglais pour le moment.



Vers une tarification encore plus flexible

Lufthansa ne va pas arrêter sa révolution de la distribution ici. Elle prévoit de mettre en place le "Continuous Pricing". Le Directeur des ventes du Groupe Lufthansa pour la France, le Luxembourg et les Pays-Bas explique le dispositif : "Aujourd’hui, nous sommes obligés de travailler avec les 26 lettres de l’alphabet pour définir nos points tarifaires. Grâce au NDC, nous pourrons avoir une approche continue et illimitée des points tarifaires. Quand autrefois un billet à 500€ était épuisé, le suivant affichait 600€ et nous perdions beaucoup de clients. Désormais, il sera possible d’avoir des billets à 505, 510, 515€..."



Le nouveau système est actuellement testé dans une agence de voyage allemande. Elle devrait être rejointe par une autre située aux Pays-Bas "le mois prochain si tout va bien ou le suivant".



