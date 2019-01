Marriott : le nouveau programme de fidélité sera lancé le 13 février

Le programme Marriott Bonvoy sera lancé le 13 février 2019 avec le déploiement du logo et de la marque dans tous les points de contact avec les clients, soit dans les hôtels et à travers les canaux de marketing et de vente ou encore les cartes de crédit.Les membres du programme aurontdu groupe hôtelier Marriott, avantage déjà en place depuis l'unification des programmes Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred Guest en aout dernier.Par ailleurs, la nouvelle entité introduira deux nouveaux noms de statut :remplacera Platinum Premier Elite pour les membres qui dépassent 75 nuits.remplacera Platinum Premier Elite with Ambassador. Ce niveau récompense les membres qui dépassent 100 nuits et dépensent plus de 20 000 $ par an. Ces clients très fidèles bénéficient du plus haut niveau de personnalisation possible grâce à un "ambassadeur" dédié qui leur permet de planifier leur voyage et de répondre à leurs besoins.Marriott Bonvoy proposera aussi une. Les membres qui utilisent actuellement les applications SPG ou The Ritz-Carlton Rewards sont ainsi invités à télécharger l'appli Marriott actuelle, qui se mettra à jour automatiquement pour devenir l'application Marriott Bonvoy le 13 février. Les appli SPG et The Ritz-Carlton Rewards seront désactivées à cette date.Par ailleurs, Marriott Rewards Moments et SPG Moments deviendront Marriott Bonvoy Moments. La nouvelle identité des plates-formes d'activités du groupe proposera aux clients environ 120 000 expériences dans 1 000 destinations disponibles à l'achat ou par l'échange de points.