Marriott International va fusionner ses 3 programmes de fidélité

Les voyageurs d'affaires membres des programmes Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred Guest (SPG) vont pouvoir combiner leurs comptes en un seul à partir de début août. Les 3 noms continueront à exister en proposant des avantages unifiés jusqu'à l'introduction d'une nouvelle identité unique en 2019. Les membres pourront ainsi réserver des séjours sur l'ensemble du portfolio du groupe aussi bien sur les sites Marriott.com, SPG.com que les appli des deux marques.



L'attribution des points et des statuts revue

Selon le groupe hôtelier, les membres du programme unifié pourront gagner et utiliser des points sur l'ensemble des établissements, profiter de meilleurs avantages ou encore atteindre le statut supérieur plus rapidement. Par exemple, obtenir le niveau Silver après 10 nuits et Or après 25 nuits sera un standard pour les 3 programmes à compter du mois d’août.



Le statut Platium demandera 50 nuits tandis que le Platinum Premier sera remis après 75 nuits. Ce dernier qui s'aligne sur les conditions du programme SPG, deviendra ainsi plus facilement accessible pour les membres Marriott Rewards et The Ritz-Carlton Rewards.



De plus tous, les membres Platinum Premier dépassant 100 nuits et des dépenses de 20 000 dollars se verront proposer le niveau le plus élevé de personnalisation. Les membres qui ont atteint le niveau Lifetime continueront de voir leur statut reconnu.



Le petit-déjeuner offert des membres Platinum et Platinum Premier sera étendu à 23 marques dont Courtyard, AC Hotels by Marriott, Protea et Moxy.



Des points également unifiés

Le groupe a prévu d'introduire une seule " monnaie" de points. Ainsi en août, la balance de points des membres SPG sera triplée. Les clients fréquents de SPG, Marriott Rewards et The Ritz-Carlton Rewards recevront alors 10 points pour chaque dollar dépensé. Les membres de niveaux supérieurs gagneront plus selon le bonus accordé.



De plus, tous les membres obtiendront également des points lors de leurs dépenses en boisson et en nourriture ou encore lors de l'achat de Moments, activités (concerts, rencontre avec des célébrités, expérience VIP lors de rencontres sportives...) proposées par Marriott et SPG



Les membres des programmes qui réserveront via les sites ou les appli du groupe, auront des avantages supplémentaires comme des prix exclusifs et le wifi gratuit. Ils pourront aussi effectuer le check-in/check-out en ligne, recevoir une alerte lorsque la chambre est prête ou encore dans les établissements équipés utiliser leur smartphone comme clé de la chambre.



Marriott International précisera à ses clients la date et les conditions exactes d'unifications des comptes dans les prochains mois.