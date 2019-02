Marriott mise sur l'Afrique

"L’ensemble des pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest continuent de nous offrir d’immenses possibilités d’améliorer et de diversifier notre portefeuille sur le continent"

"Ces trois nouveaux accords renforcent encore le fondement de notre développement qui résulte de notre présence de longue date en Afrique, de la confiance des propriétaires envers Marriott International et de notre portefeuille attrayant composé de diverses marques".

The St. Regis Marrakech Resort

Residence Inn by Marriott Accra Kotoka Airport

Four Points by Sheraton Monrovia

L'Afrique attire les hôteliers. Après Radisson , c'est au tour de Marriott International d'annoncer des plans de développement importants sur ce continent. Le groupe a signé trois nouveaux accords en Afrique du Nord et de l’Ouest. Ils vont permettre à l'entreprise d'y étendre sa présence grâce à de nouvelles adresses au Maroc et au Ghana ainsi que son implantation au Liberia., a expliqué Jérôme Briet, directeur du développement Moyen-Orient et Afrique chez Marriott International.Les trois nouveaux hôtels faisant l’objet des accords signés pendant le Forum de l'Investissement Hôtelier Africain sont les suivants :Le portefeuille de marques de luxe de Marriott International au Maroc devrait poursuivre son développement avec la signature du St. Regis Marrakech Resort. Il comprendra 80 chambres et villas luxueuses, offrant toutes une vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas. En plus d'un spa, une piscine et un centre de remise, le complexe proposera six expériences culinaires différentes, dont deux restaurants de spécialités et le célèbre bar St. Regis inspiré du King Cole Bar, emblème de la marque à New York. L'hôtel devrait être inauguré en 2024.La présence du Groupe au Ghana devrait encore s’étendre avec la signature du Residence Inn par Marriott Aéroport Accra Kotoka. Cet établissement marquera l’implantation dans le pays de la marque pour les séjours prolongés. Cet hôtel de 12 étages, qui devrait ouvrir ses portes en 2023, comprendra 160 suites spacieuses avec salon, zone de travail et chambres séparés, toutes dotées d’une cuisine entièrement équipée. L’hôtel disposera de 3 offres de restauration, dont un bar sur le toit, d'un club de fitness et de loisirs et d'une salle de conférence. L'hôtel sera stratégiquement situé dans le quartier résidentiel de l'aéroport d'Accra, à moins d’1,5 km de la plate-forme de Kotoka.Marriott fera également ses premiers pas au Liberia avec le Four Points by Sheraton Monrovia, dont l’ouverture est prévue pour 2020. L’hôtel comprendra 111 chambres et quatre établissements de restauration, dont un bar-salon sur le toit et un restaurant de spécialités. Il sera situé au cœur du quartier central des affaires de Monrovia, à proximité de bâtiments gouvernementaux et ministériels clés, de locaux diplomatiques et de l’Université du Liberia.D’ici 2023, Marriott International devrait compter 200 hôtels en Afrique. Les régions de l’Afrique du Nord et de l’Ouest vont jouer un rôle central dans la stratégie de croissance globale du Groupe.En Afrique du Nord, la holding possède actuellement 30 adresses et plus de 10 000 chambres et dispose d’un solide pipeline. Elle compte développer son portefeuille d'hôtels à hauteur de 60% d'ici la fin de l'année 2023 et d'introduire six nouvelles enseignes en Afrique du Nord, à savoir : St. Regis, W Hotels, Autograph Collection, Residence Inn by Marriott, Courtyard by Marriott et Marriott Executive Apartments. Marriott International prévoit également l’ouverture en 2019 de quatre nouveaux établissements à travers l’Afrique du Nord, dont le lancement du Ritz-Carlton Rabat, qui sera le premier établissement de luxe de Marriott International au Maroc. Parmi les autres ouvertures prévues figurent le lancement de St. Regis en Égypte avec The St. Regis Cairo, du Four Points by Sheraton Setif en Algérie et du Marrakech Marriott Hotel au Maroc.En Afrique de l’Ouest, le groupe espère accroître sa présence actuelle de 75%, avec neuf nouveaux hôtels et plus de 1 800 chambres d’ici à la fin de 2023. Marriott International, qui exploite actuellement 12 établissements au Nigeria, au Ghana, au Mali et en Guinée, prévoit de s’implanter au Bénin et en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa stratégie de développement. Cette année, la société est sur le point d'ouvrir le Four Points by Sheraton Ikot Ekpene, son neuvième établissement au Nigéria, et le Protea Hotel by Marriott Accra Kotoka Airport au Ghana