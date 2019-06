Marriott multiplie les marques «expériencielles» en Europe

Le groupe américain Marriott International est déjà très présent en France, l'un de ses trois marchés européens prioritaires. Ses hôtels les plus connus dans l'Hexagone : le Marriott Paris Rive Gauche & Conference Center, le Sheraton Roissy-CDG, le Marriott Champs-Elysées, le Prince de Galles Luxury Collection, le W Paris-Opéra, le JW Marriott Cannes, le Courtyard by Marriott Gare de Lyon... "Nous comptons aujourd'hui 42 hôtels en France, soit 8521 chambres. Et 21 autres sont dans les tuyaux, déjà signés, totalisant 3 096 chambres" s'est confié à DéplacementsPros le PDG Europe (Royaume-Uni, Irlande et Europe continentale) de Marriott International, Liam Brown, présent la semaine dernière à Tbilissi (Géorgie) pour l'inauguration du Grand Sheraton Metechi Palace entièrement rénové. "Des marques telles qu'Autograph Collection et Moxy répondent à ceux et celles qui recherchent des expériences uniques, avec une touche locale et la réassurance d'un grand groupe. En Europe, ce type d'hôtels progresse plus vite que nos marques plus classiques. Ils concernent plus du quart des projets", poursuit Liam Brown.



Le Moxy Paris Bastille (185 chambres), inauguré en février dernier, est le premier hôtel en France de la nouvelle marque axée sur les millenials. Cinq autres Moxy by Marriott ouvriront leurs portes d'ici à 2020 dans l'Hexagone, notamment à Lille, Antibes et Roissy-Charles de Gaulle. En Europe, le premier Moxy a ouvert en 2014 à Milan. Marriott en gère aujourd'hui plus d'une vingtaine sur le Vieux Continent, avec l'objectif d'atteindre la cinquantaine d'ici fin 2020.