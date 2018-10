Marriott se met à la location courte-durée à Paris

Le projet pilote Tribute Portfolio Homes de Marriott prend de l'ampleur. Le groupe hôtelier propose désormais des hébergements en location courte-durée à Paris, Lisbonne et Rome, en plus de Londres. La plate-forme offre plus de 340 propriétés. Elles sont sélectionnées en fonction de leur design, leur fonctionnalité, leur emplacement et leur sécurité. Les adresses choisies par le groupe hôtelier disposent d'une chambre ou plus, d'une cuisine équipée et d'un service de blanchisserie.Les clients peuvent également profiter d'une assistance 24h/24 et 7j/7, du check-in et de l'accueil personnalisés grâce au partenariat noué avec le service de conciergerie HostmakerPar ailleurs, les membres du programme de fidélité Marriott, qui réservent un appartement sur Tribute Portfolio Homes, ont la possibilité également de gagner et échanger des points de fidélité Marriott Rewards et Starwood Preferred Guest (SPG)Les premiers retours de l'expérience, lancée à Londres en avril dernier, montrent que les clients de Tribute Portfolio Homes restent en moyenne deux fois plus longtemps que lors d'un séjour moyen à l'hôtel. Les hôtes sont principalement des clients loisir ou des professionnels venus en séjour bleisure avec des proches.