Marriott se lance dans les locations de courte-durée

Avant de se lancer davantage, Marriott teste le marché de la location courte-durée au travers d'un projet pilote de 6 mois mené sur Londres, avec le service de conciergerie Hostmaker. En se connectant sur TributePortfolioHomes.com, marque du groupe Marriott, les voyageurs peuvent désormais réserver leur séjour dans les 200 propriétés londoniennes gérées par Hostmaker et ayant été spécifiquement choisies par le groupe hôtelier pour ce projet.



Ces logements, composés d’une chambre ou plus, d’une cuisine entièrement équipée ainsi que d’un service de blanchisserie, respectent les standards Marriott en matière de sécurité, de sûreté, de design et de services. Le prix moyen par nuit est entre 200 et 250 livres (environ 230/290 euros).



Les clients peuvent également profiter des services du groupe hôtelier, comme l’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, le check-in et l'accueil personnalisés.



Par ailleurs, les membres du programme de fidélité Marriott, qui réservent un appartement sur Tribute Portfolio Homes, peuvent également gagner des points de fidélité Marriott Rewards et Starwood Preferred Guest. Dès le mois de mai, ils pourront échanger leurs points contre des séjours dans l’un des appartements proposés.