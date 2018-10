Marseille : nouveau look et nouveau nom pour l'ex hôtel Palm Beach

Après plusieurs mois de travaux , le nhow Marseille - imaginé par Claire Fatosme et Christian Lefèvre, accompagnés par Teresa Sapey - s'appuie sur sa culture phocéenne : entre terre et mer, entre ville et plage.L'hôtel propose 150 chambres. Ouvertes sur la mer par une baie vitrée donnant sur une terrasse, elles baignent dans une lumière naturelle reflétée par un mobilier blanc. Les lignes du bureau et de la tête de lit en corian blanc évoquent la ligne de crête du massif des Calanques, et une voile blanche tendue au mur précise la longitude et la latitude exacte de l’hôtel.L’agencement de l’espace est inspiré des cabanons marseillais et des standards de la marque nhow. Ainsi tout est grand ouvert : comme les penderies sans porte ou encore dans certaines chambres, la salle de bain intégrée à l’espace global, sans cloison.Dans toutes les chambres, une machine à café Nespresso et un plateau de courtoisie sont à la disposition des hôtes, ainsi qu’un mini bar.Les voyageurs d'affaires peuvent profiter d'un roof bar, d'un spa et d'une piscine au bord de l’eau. L'hôtel abrite également "Le Restaurant", dirigé par le chef Benjamin Mathieu. Il propose une cuisine bistronomique inspirée par ses origines marseillaises et ses expériences parisiennes et internationales.Le nhow Marseille peut accueillir tous types d’événements professionnels. Il possède en effet 14 salles de réunion, dont 7 avec vue sur la mer, pouvant recevoir jusqu’à 421 personnes. L'auditorium de 322 places est aussi à la disposition des entreprises. La restauration des événements (pauses, déjeuners, dîners…) est assurée par le Chef Benjamin Mathieu et sa brigade.Le nhow Marseille propose aussi l’organisation d’événements sur l’île Degaby, accessible en bateau à 10 minutes de l’hôtel. Elle dispose d’un fortin constitué d'une salle de réception voûtée de 183 m², d'un office de 28 m², d'une terrasse extérieure en RDC de 55 m², d'une terrasse extérieure en toiture de 200 m² et d'une cour principale d’accès de 90 m².L’île peut ainsi accueillir toutes sortes d’activités, comme des chasses au trésor et des régates, jusqu’à 300 personnes en cocktail et 160 personnes en dîner de gala.200 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy13007 MarseilleTel. +33 (4) 91 16 19 00Mail : marseille@nhow-hotels.com nhow-marseille.com