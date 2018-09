Météo : Florence aux Etats-Unis, Isaac aux Antilles

un ouragan majeur

Les voyageurs d'affaires sont appelés à la vigilance, la saison des cyclones débute et s'annonce mouvementée. La tempête Florence s'est transformé en ouragan classé ce lundi en catégorie 3. Il approche de la côté est des États-Unis et le Centre national des ouragans (NHC) prévient qu'il est devenu "". Il est actuellement à environ 2000 km de la côte sud-est des Etats-Unis et devrait la toucherParallèlement, l'alerte jaune pour cyclone (niveau de pré-alerte) a été déclenchée lundi en Martinique, en Guadeloupe et sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'ouragan est "" actuellement et sa trajectoire est "" mais les autorités ont préféré anticiper auprès d'une population encore traumatisée par le passage de l'ouragan Irma.