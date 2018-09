Ouragan Florence: les compagnies adaptent leurs programmes

Alors que la côte Est des Etats-Unis s'attend au passage d'un ouragan de puissance majeure en milieu de semaine, les principales compagnies aériennes américaines ajustent leurs politiques de voyage face à la menace de cette tempête, annoncée de catégorie 4.American, JetBlue et Southwest Airlines ont émis des alertes de voyage qui permettent aux clients qui ont des billets pour des vols qui pourraient être affectés par Florence de faire une nouvelle réservation sans frais supplémentaires.American offre à ses clients voyageant depuis neuf aéroports en Caroline du Nord, six en Caroline du Sud, six en Virginie et deux en Géorgie de changer sans frais s'ils ont acheté un billet avant le 10 septembre et s'ils doivent voyager entre le 13 et le 16 septembre.JetBlue, basée à New York, renonce aux frais de modification/annulation et aux différences de tarifs pour les clients voyageant du 13 au 15 septembre 2018 à Charleston, Caroline du Sud ; Charlotte, Caroline du Nord ; Raleigh/Durham, Caroline du Nord et Richmond, Virginie, s'ils ont réservé leur vol avant le 10 septembre. Les passagers peuvent réserver de nouveau leur vol jusqu'au 20 septembre 2018.Southwest, le plus important transporteur à bas prix au monde, permet des changements sans frais pour les clients qui détiennent des réservations de voyage entre le 12 et le 16 septembre à destination ou en provenance de Charleston, Caroline du Sud ; Greenville-Spartanburg, Caroline du Sud ; Charlotte, Caroline du Nord, Raleigh/Durham, Caroline du Nord ; Norfolk, Virginie et Richmond, Virginie.Les voyageurs d'affaires ayant des réservations sur des vols à destination des aéroports concernés pourront donc obtenir, sans frais, une modification de leur billet ou un remboursement selon la compagnie.