Métros et RER s'associent à la grève du 22 mars

Après les contrôleurs aériens et les cheminots, les conducteurs des métros et RER vont s’associer au mouvement de grève de la SNCF du 22 mars, selon certaines sources. La CGT RATP doit déposer son préavis ce mardi. Et l’UNSA RATP devrait le faire très prochainement. La ligne B du RER pour rejoindre Orly et Roissy pourrait être quelque peu bouleversée, comme toujours en pareil cas.Les prévisions de circulation devraient être connues le 20 mars, les agents roulants devant donner leur préavis au plus tard 48 heures avant le début du mouvement.