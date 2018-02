Mobilité intelligente : quel avenir pour la France ?

A l’heure du tout numérique, les tablettes, les montres connectées et nos téléphones portables nous accompagnent partout où nous allons. Aujourd’hui, le développement de ces technologies permet aux territoires d’améliorer la qualité des services urbains et contribue à rendre la ville plus efficiente et plus agréable à vivre. On parle alors de ville intelligente ou de ville connectée et j’imagine déjà que 2018 apportera de nombreuses surprises à la smart city française.Une étude des métropoles les plus connectées , lancée fin 2017, a démontré que les trois plus grandes métropoles françaises – Paris, Lyon et Marseille – sont arrivées en 20e, 59e et 74e positions.En France, nous avons donc encore du chemin à faire mais les nombreuses initiatives montrent aussi l’intérêt accordé par nos collectivités et nos entreprises à la transformation numérique qui est en marche.