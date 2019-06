New York : Un nouvel hôtel Indigo à Brooklyn

"Un hôtel de luxe au design élégant", tels sont les mots utilisés par Valor Hospitality Partners pour présenter son nouvel établissement new yorkais. Situé au coeur du quartier de Brooklyn, il ouvrira ses portes le mois prochain. La société évoque pour cet hôtel une architecture "ultra-contemporaine" et un aménagement intérieur "épuré". L’hôtel comptera 187 chambres, et sera doté d’un restaurant à deux étages, d’une terrasse en plein air et d’une piscine. 25 suites seront également proposées, dont une de 102 mètres carrés. Autre particularité de cet hôtel : la présence d’un espace flexible de 1800 mètres carrés, dédié aux événements sociaux locaux mais aussi réservé aux groupes d’entreprises.



Avec ce nouvel hôtel, Indigo confirme son expansion. Récemment, il était annoncé qu'un nouvel établissement de la marque allait ouvrir ses portes à Londres en 2021, portant à 5 le nombre d'hôtels Indigo dans la capitale britannique.