Une nouvel hôtel Indigo à Londres pour 2021

L'hôtel sera composé de 151 chambres réparties sur deux ailes. L'Indigo London Clerkenwell devrait ouvrir ses portes en 2021. Un restaurant ouvert toute la journée sera mis à disposition des clients, ainsi que 5 salles de réunions et un pub.



Situé sur Clerkenwell Road, il sera le cinquième établissement de la marque hôtelière à Londres. « Nous sommes ravis d'ajouter l'hôtel Indigo London - Clerkenwell à notre portefeuille. Nous constatons une forte croissance sur le marché au Royaume-Uni et cet hôtel renforce notre position dans la capitale", commente Jon Colley, responsable du développement au Royaume-Uni et en Irlande pour IHG.