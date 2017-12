Niki cesse ses vols immédiatement

étudient des solutions pour rapatrier les passagers actuellement à l'étranger vers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

Les réserves de la Commission européenne sur un risque de position dominante ont conduit Lufthansa à abandonner son projet d'acheter Niki à la compagnie berlinoise en faillite Air Berlin. Le comble, c'est que le fondateur Niki Lauda lui-même avait mis en garde Berlin et proposé de reprendre son ancienne compagnie low cost, fondée en 2003 et vendue en 2011 à airberlin. Les mandataires lui ont préféré Lufthansa qui doit, comme prévisible, jeter l'éponge.Immédiatement Niki a engagé une procédure de mise en insolvabilité auprès d'un tribunal allemand et annoncé dès mercredi soir sur son site la cessation de ses vols à partir de ce jeudi 14 décembre. La société précise que plusieurs compagnies aériennes "". Combien ? Elle ne le précise pas, mais il y a certainement des travel managers à la manœuvre...