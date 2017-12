Le pilote Niki Lauda ayant finalement renoncé à reprendre sa propre compagnie Niki, laissée sur le carreau par la faillite d'Air Berlin, ce sont les groupes IAG et les voyagistes Thomas Cook et TUI qui restent les seuls candidats encore en lice. Selon certaines sources, la maison-mère de British Airways et de Vueling aurait une longueur d'avance pour racheter la compagnie.