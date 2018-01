Norwegian : 33 millions de passagers en 2017 !

C'est la compagnie aérienne qui a, sans doute, grossi le plus rapidement ces deux dernières années même si pour les experts, l'équilibre financier reste complexe à comprendre d'autant que Norwegian a annoncé des pertes importantes l'année passée.En 2017, Norwegian affiche néanmoins un taux de remplissage de 87,5% pour un peu plus de 33 millions de passagers, soit 3,8 millions de plus qu’en 2016. En 2017, La compagnie a réceptionné 32 nouveaux appareils et a lancé 54 nouvelles routes, principalement entre l’Europe et les Etats-Unis.