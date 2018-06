Norwegian va se faire quotidienne entre Londres et Buenos Aires

Même si son modèle low-cost bat un peu de l'aile depuis la hausse du prix du pétrole, Norwegian renforce son offre. La compagnie à bas coût a prévu d'assurer 7 vols par semaine entre London Gatwick et Buenos Aires Ezeiza au lieu de 4 à partir du 4 décembre 2018.Son B787-9 décollera de Londres à 21h30 tous les jours pour se poser en Argentine à 8h15 le lendemain (heure locale).Le vol retour proposera aux voyageurs d'affaires un départ de Buenos Aires à 11h30 les lundi, mercredi et vendredi et un décollage à 13h00 les autres jours. Le Dreamliner atterrira respectivement à 3h30 et 5h00 (+1).