Nouveau look pour les agences Air France de Toulouse et Bordeaux

misant sur le digital et l'humain

Le nouveau concept d'agence Air France vient d'atterrir à Toulouse et Bordeaux. Ce design, lancé au sein de l'agence de Nantes en novembre dernier , propose une nouvelle organisation des espaces, "", explique la compagnie.Les nouvelles agences Air France s'articulent autour d'une nouvelle organisation fonctionnelle et thématisée avec un espace de vente en face-à-face épuré et un espace de vente en alcôve modulable.Dans l'espace "Design by Air France", les voyageurs retrouveront les produits uniques et accessoires Air France Shopping tels que trousses, valises, sacs, protège-passeports et étiquettes bagages sont à découvrir ou redécouvrir.L'espace "Travel by Air France" met à la disposition des clients projections et contenus du guide de voyage digital de la compagnie.Par ailleurs, de nouveaux outils ont été déployés pour améliorer l’expérience client comme la prise de rendez-vous en ligne avec un conseiller expert du voyage, grâce à une application dédiée, des tables libre-service équipées de tablettes numériques ; une expérience de réalité virtuelle pour découvrir les nouvelles cabines de voyage et les destinations ou encore conseils personnalisés adaptés au profil et attentes de chaque client.Après Nantes, Toulouse et Bordeaux, ce nouveau concept sera déployé progressivement dans les agences Air France de Nice, Lille, Lyon, Strasbourg et Marseille.