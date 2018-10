Nouvel espace pour embarquer à l'aéroport de Toulouse

Cinq portes d’embarquement à pied, au plus près des avions, quatre autres pour emprunter les bus de piste vers les appareils stationnés plus au large, le nouveau Hall A sera mis en service le 9 octobre prochain. Ce nouvel espace qui prend la forme d’une jetée - a été taillée sur mesure pour les compagnies low cost et régionales. Pour autant, elle offre aux passagers le confort d’un terminal classique. Avec la mise en exploitation progressive de cette jetée, l’aéroport de Toulouse-Blagnac poursuit le déploiement de ses nouvelles infrastructures, cinq mois après la zone de contrôle sûreté et le duty free du Hall D Confortable, spacieuse, dotée d’espaces de travail et du wifi gratuit, la jetée est également dotée d’un espace fumeurs. A l’intérieur d’un bâtiment au style industriel épuré, les passagers parcourront l’allée centrale qui donne accès à la totalité des portes d’embarquement. L’accent a été mis sur le confort climatique et le nombre de sièges disponibles, pour attendre son avion dans les meilleures conditions. Coté commerces, un double concept Relay/Trib’s proposera aux passagers tout ce dont ils ont besoin pour leur vol, de la presse au lunchbox en passant par le petit dépannage électronique (si l’on a oublié son chargeur). Des distributeurs automatiques compléteront l’offre en boissons et snacking.Avec cette infrastructure de 2 500 m², la capacité d‘accueil de l’aérogare franchit un nouveau cap : elle pourra désormais recevoir 12 millions de passagers annuels contre 10,5 millions, à ce jour.